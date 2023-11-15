Землетрясение в Афганистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

В 6:05 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение в Афганистане, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 15 ноября в 6:05 по времени Астаны (15 ноября 00:05 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.