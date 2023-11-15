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Землетрясение в Афганистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сегодня, 08:47
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Землетрясение в Афганистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:47
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В 6:05 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение в Афганистане, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 15 ноября в 6:05 по времени Астаны (15 ноября 00:05 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 844 километрах  на юго-запад от  Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 37.03 градуса северной широты, 71.14 градуса восточной долготы. Глубина 120 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", - говорится в сообщении.

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