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Землетрясение в 2 балла ощутили алматинцы

Сегодня, 17:00
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baigenews.kz Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: baigenews.kz

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 20.06. в 16-36 зарегистрировано землетрясение в 335 км от Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

“Координаты землетрясения:    40.227º с.ш. 77.569º в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Китая и Киргизстана в 335 км. на юг от г. Алматы. Интенсивность в баллах составила: г.Алматы 2 балла”, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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