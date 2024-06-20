Землетрясение в 2 балла ощутили алматинцы
Сегодня, 17:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
94Фото: baigenews.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 20.06. в 16-36 зарегистрировано землетрясение в 335 км от Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
“Координаты землетрясения: 40.227º с.ш. 77.569º в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Китая и Киргизстана в 335 км. на юг от г. Алматы. Интенсивность в баллах составила: г.Алматы 2 балла”, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Самое читаемое
- Китайская компания построит огромный торгово-развлекательный комплекс в Астане
- Как голливудская актриса: девушка-полицейский из Атырау набирает популярность в Казнете
- Онколог призвала отказаться от трёх продуктов, повышающих риск развития рака
- Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
- Он мой тесть: глава Минцифры об отношениях с чиновниками "Старого Казахстана"