Землетрясение в 2 балла ощутили алматинцы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 20.06. в 16-36 зарегистрировано землетрясение в 335 км от Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

“Координаты землетрясения: 40.227º с.ш. 77.569º в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Китая и Киргизстана в 335 км. на юг от г. Алматы. Интенсивность в баллах составила: г.Алматы 2 балла”, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.