Землетрясение случилось в 259 км от Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 24 октября в 03:49 по времени г. Астаны зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативное сообщение Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.

Координаты землетрясения: 41.188 с.ш. 78.464 в.д.

Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 259 км. на юго-восток от г. Алматы

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: ощутимости нет.