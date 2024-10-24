Землетрясение случилось в 259 км от Алматы
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
158Фото: ren.tv
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 24 октября в 03:49 по времени г. Астаны зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативное сообщение Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.
Координаты землетрясения: 41.188 с.ш. 78.464 в.д.
Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 259 км. на юго-восток от г. Алматы
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: ощутимости нет.
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