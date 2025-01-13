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Землетрясение произошло в Японии

Объявлена угроза цунами.

Вчера, 23:04
АВТОР
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ntv.com.tr Вчера, 23:04
Вчера, 23:04
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Фото: ntv.com.tr

Казахстанские сейсмологи сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 13 января 2024 года 12 час. 19 мин. по Гринвичу в Японии произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 31.80 градуса северной широты, 131.56 градуса восточной долготы. Магнитуда Mw=6.8. Глубина h=30 км", - говорится в сообщении.

Объявлена угроза цунами.

Напомним, ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Тибете.

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