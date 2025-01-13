Землетрясение произошло в Японии
Объявлена угроза цунами.
Вчера, 23:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:04Вчера, 23:04
197Фото: ntv.com.tr
Казахстанские сейсмологи сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 13 января 2024 года 12 час. 19 мин. по Гринвичу в Японии произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 31.80 градуса северной широты, 131.56 градуса восточной долготы. Магнитуда Mw=6.8. Глубина h=30 км", - говорится в сообщении.
Объявлена угроза цунами.
Напомним, ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Тибете.
Самое читаемое
- На сексуальное насилие со стороны трансгендеров пожаловались в тюрьмах в Германии
- Пожары в Лос-Анджелесе: Ким Кардашьян потребовала повысить зарплату заключённым
- Казахстанский школьник завоевал золото на Всемирной олимпиаде в США
- Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США
- Подозреваемого в убийстве задержали нацгвардейцы в Кокшетау