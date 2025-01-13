Казахстанские сейсмологи сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 13 января 2024 года 12 час. 19 мин. по Гринвичу в Японии произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 31.80 градуса северной широты, 131.56 градуса восточной долготы. Магнитуда Mw=6.8. Глубина h=30 км", - говорится в сообщении.