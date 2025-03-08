Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 8 марта в 8:29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг располагается на территории Казахстана в горной местности, в 48 км от города Зайсан ВКО. Расчетная интенсивность в Районе Зайсана составила два балла", — говорится в сообщении.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.