Землетрясение произошло в Узбекистане

Сегодня, 11:47

Сегодня, 11:47

Ночью 5 октября в Пайарыкском районе Самаркандской области Узбекистана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находился на координатах 40,31° северной широты и 66,84° восточной долготы, на глубине 10 километров.