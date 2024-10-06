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  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло в Узбекистане

Сегодня, 11:47
АВТОР
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kuban24.tv Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
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Фото: kuban24.tv

Ночью 5 октября в Пайарыкском районе Самаркандской области Узбекистана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находился на координатах 40,31° северной широты и 66,84° восточной долготы, на глубине 10 километров.

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