Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале, негативных последствий катастрофы нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщили власти страны.

По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 23.38 по местному времени, очаг залегал на глубине 8 километров.

По данным управления, никаких негативных эффектов от землетрясения не зафиксировано.