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Землетрясение произошло в столице Узбекистана

Сегодня, 10:29
АВТОР
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meteorologiaenred.com Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: meteorologiaenred.com

Землетрясение произошло в Ташкенте, передаёт BaigeNews со ссылкой на данные Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

"На территории Республики Узбекистан 9 сентября 2024 года в 05:45 по местному времени (09.09.2024 года в 00:45 по Гринвичу) произошло землетрясение. Эпицентр: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район. Координаты землетрясения: 41,33 градусов северной широты; 69,38 градусов восточной долготы. Магнитуда М=3,6. Глубина – 5 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 10 км в северо-восточном направлении", –говорится в сообщении.

Отметим, землетрясение ощутили в Мирзо-Улугбекском, Мирабадском, Шайхантахурском, Яшнабадском, Алмазарском, Яккасарайском и Чиланзарском районах города.

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