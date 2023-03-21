Фото: otyrar.kz

Землетрясение произошло в ряде городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

Указывается, что подземные толчки зафиксированы 21 марта в 22:47 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения расположен в 848 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Глубина - 120 километров. В Шымкенте, Таразе подземные толчки были силой три балла, в Алматы, Астане, Кызылорде, Туркестанской области - силой два балла.

В мессенджерах рассылают видео, на котором жильцы многоэтажных домов Шымкента из-за подземных толчков покинули квартиры и вышли во двор.

По данным МЧС РК, информация о разрушениях не поступала.