Землетрясение произошло в области Жетысу

Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3.6 в 30 километрах на запад от села Лепсы, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 26 октября 2024 года в 11:2 по времени Астаны в 30 км на запад от села Лепсы произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 46.27 градуса северной широты, 78.44 градуса восточной долготы", — говорится в сообщении центра.