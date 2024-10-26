Землетрясение произошло в области Жетысу
Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
155Фото: Las Vegas Review Journal
Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3.6 в 30 километрах на запад от села Лепсы, передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 26 октября 2024 года в 11:2 по времени Астаны в 30 км на запад от села Лепсы произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 46.27 градуса северной широты, 78.44 градуса восточной долготы", — говорится в сообщении центра.