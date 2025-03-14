Сегодня, 14 марта в 3:06 по местному временив Токтогульском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана произошло землетрясение? передаёт BaigeNews.kz. Cила толчков в эпицентре составила 3,5 балла.

По данным Института сейсмологии КР, эпицентр был зафиксирован в горах Тахталы, всего в семи километрах от села Бор-Добо. Землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах региона. В Бор-Добо интенсивность составила 3,5 балла, в то время как в соседних сёлах Кетмен-Тобо, Жетиген, Саргата, Кызыл-Ураан, Кок-Бель и Чалдыбар толчки достигали 3 баллов.

Техногенных последствий не зафиксировано, и дальнейшая информация о разрушениях пока не поступала.