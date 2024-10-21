Землетрясение произошло в Кыргызстане

Землетрясение силой в эпицентре 4,5 баллов произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК.

Подземные толчки зафиксированы 20 октября в 23:44 по времени Астаны. Они были наиболее ощутимыми в Алайском районе.