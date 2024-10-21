Землетрясение произошло в Кыргызстане
Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59Сегодня, 10:59
211Фото: kuban24.tv
Землетрясение силой в эпицентре 4,5 баллов произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК.
Подземные толчки зафиксированы 20 октября в 23:44 по времени Астаны. Они были наиболее ощутимыми в Алайском районе.
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