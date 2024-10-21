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Землетрясение произошло в Кыргызстане

Сегодня, 10:59
АВТОР
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kuban24.tv Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59
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Фото: kuban24.tv

Землетрясение силой в эпицентре 4,5 баллов произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК.

Подземные толчки зафиксированы 20 октября в 23:44 по времени Астаны. Они были наиболее ощутимыми в Алайском районе.

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