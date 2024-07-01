Землетрясение произошло в Кыргызстане
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
292Фото: Кубань 24
В Кыргызстане произошло землетрясение. Толчки ощутили жители Ошской области, передаёт BaigeNews.
По информации Института сейсмологии, сегодня, 1 июля, в 7.49 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла.
"Толчки силой до 3 баллов ощущались в селах Кара-Шыбак, Жар-Баши, Дароот-Коргон, Чак, Кулчу, Кызыл-Эшме и Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области; в селах Шибээ и Кабык — 2,5 балла", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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