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Землетрясение произошло в Кыргызстане

Сегодня, 11:18
АВТОР
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Кубань 24 Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
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Фото: Кубань 24

В Кыргызстане произошло землетрясение. Толчки ощутили жители Ошской области, передаёт BaigeNews.
 
По информации Института сейсмологии, сегодня, 1 июля, в 7.49 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла. 

"Толчки силой до 3 баллов ощущались в селах Кара-Шыбак, Жар-Баши, Дароот-Коргон, Чак, Кулчу, Кызыл-Эшме и Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области; в селах Шибээ и Кабык — 2,5 балла", - говорится в сообщении.  

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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