  • 4 Марта, 14:52
  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло в Каспийском море

Сегодня, 13:34
АВТОР
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iStock Сегодня, 13:34
Сегодня, 13:34
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Фото: iStock

4 марта в Каспийском море, на расстоянии 229 км к востоку от станции Алтыагач, произошло землетрясение с магнитудой 3,1, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр подземных колебаний находился на глубине 14 километров. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

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