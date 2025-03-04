Землетрясение произошло в Каспийском море
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Сегодня, 13:34Сегодня, 13:34
144Фото: iStock
4 марта в Каспийском море, на расстоянии 229 км к востоку от станции Алтыагач, произошло землетрясение с магнитудой 3,1, передаёт BaigeNews.kz.
Эпицентр подземных колебаний находился на глубине 14 километров. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
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