Землетрясение произошло в Каспийском море
Магнитуда составила 4.
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
31Фото: blogs.cdc.gov
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 30 декабря 2024 года в 01:14 по времени Астаны в Каспийском море произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы.
"Магнитуда mb=4. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=11 км", - говорится в сообщении сейсмологов.
Напомним, ранее землетрясение произошло в 277 км от Алматы.
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