Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 30 декабря 2024 года в 01:14 по времени Астаны в Каспийском море произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы.

"Магнитуда mb=4. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=11 км", - говорится в сообщении сейсмологов.

Напомним, ранее землетрясение произошло в 277 км от Алматы.