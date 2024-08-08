Землетрясение произошло в Каспийском море

8 августа в Каспийском море произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 15:52 по местному времени, составила 3,2.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 66 километров.