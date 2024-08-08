Землетрясение произошло в Каспийском море
Вчера, 23:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:25Вчера, 23:25
98Фото: АЗЕРТАДЖ
8 августа в Каспийском море произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Как сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 15:52 по местному времени, составила 3,2.
Очаг подземных толчков располагался на глубине 66 километров.
Самое читаемое
- Вице-министра по ЧС осудили за превышение власти в Казахстане
- Автобус насмерть сбил мотоциклиста в Туркестанской области
- Пластический хирург показал восстановленный нос бывшей жены Аршавина
- Экс-начальница миграционной службы Абайской области Гульвира Доненбаева сказала последнее слово в суде
- Токаев опубликовал статью о ренессансе Центральной Азии