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  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло в Каспийском море

Вчера, 23:25
АВТОР
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АЗЕРТАДЖ Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
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Фото: АЗЕРТАДЖ

8 августа в Каспийском море произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили  в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 15:52 по местному времени, составила 3,2.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 66 километров.

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