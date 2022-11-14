Землетрясение произошло в Алматинской области

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Сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки произошли 14 ноября в 12:51. Эпицентр располагался в 170 километрах на восток от Алматы на территории Уйгурского района Алматинской области (в 50 километрах от села Шонжы).

Энергетический класс землетрясения 8.7.

Магнитуда MPV 4.0.

Координаты эпицентра 43.54° с.ш. 78.97° в.д.

Глубина - пять километров.

Cведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

ДЧС оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащиту, прокуратуру и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.