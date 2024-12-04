Землетрясение произошло в 96 км от Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 4 декабря в 17:07 по времени г. Астаны зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

Координаты землетрясения:

42.632 с.ш. 76.036 в.д.

"Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 96 км. на юго-запад от г. Алматы", - проинформировали сейсмологи.

Напомним, ранее сообщалось о мощном землетрясении на Филиппинах.