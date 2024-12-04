Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Эпицентр находился на кыргызстанской территории.
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
191Фото: 1news.az
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 4 декабря в 17:07 по времени г. Астаны зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.
Координаты землетрясения:
- 42.632 с.ш. 76.036 в.д.
"Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 96 км. на юго-запад от г. Алматы", - проинформировали сейсмологи.
Напомним, ранее сообщалось о мощном землетрясении на Филиппинах.
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