  • 4 Декабря, 19:07
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Землетрясение произошло в 96 км от Алматы

Эпицентр находился на кыргызстанской территории.

Сегодня, 18:19
АВТОР
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1news.az Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: 1news.az

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 4 декабря в 17:07 по времени г. Астаны зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

Координаты землетрясения:

  • 42.632 с.ш. 76.036 в.д.

"Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 96 км. на юго-запад от г. Алматы", - проинформировали сейсмологи.

Напомним, ранее сообщалось о мощном землетрясении на Филиппинах.

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