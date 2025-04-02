2 апреля 2025 года в 04:23 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК зафиксировала землетрясение, которое произошло на территории Афганистана, примерно в 889 км на юго-запад от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр находился на координатах 36,831º северной широты и 70,616º восточной долготы. По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 11,1, а магнитуда – 5,3 по шкале MPV.

Интересно, что несмотря на значительную мощность подземного толчка, сведений об ощутимости на территории Казахстана пока не поступило, что, вероятно, свидетельствует о том, что сейсмические волны не достигли значительных величин на территории страны.

Ранее мы сообщали, что в Жамбылской области сельчане хотели выдать старые повреждения за новые.