Землетрясение произошло в 689 км от Алматы

20 ноября в 03:52 времени Астаны (19 ноября в 22 час. 53 мин. по Гринвичу) сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Координаты землетрясения: 39.945 с.ш. 69.891 в.д." - говорится в сообщении сейсмологов.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 689 км. на юго-запад от г. Алматы.

Магнитуда mb=4.6. Энергетический класс K=10.3. Глубина h=17 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в 858 км от Алматы.