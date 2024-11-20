Землетрясение произошло в 689 км от Алматы
Магнитуда при этом составила 4,6.
Сегодня, 09:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:08Сегодня, 09:08
108Фото: meteovesti.ru
20 ноября в 03:52 времени Астаны (19 ноября в 22 час. 53 мин. по Гринвичу) сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
"Координаты землетрясения: 39.945 с.ш. 69.891 в.д." - говорится в сообщении сейсмологов.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 689 км. на юго-запад от г. Алматы.
Магнитуда mb=4.6. Энергетический класс K=10.3. Глубина h=17 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в 858 км от Алматы.
Самое читаемое
- Почему в Казахстане не растут зарплаты и усилилась закредитованность
- Причину загадочной смерти Брюса Ли раскрыли спустя 51 год
- Кого освободят от сдачи декларации о доходах объяснили в КГД
- С игроками сборной Казахстана мы на одной волне - Черчесов
- Большая часть республики вернулась к истинному времени - учёный