Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 18 декабря 2024 г. в 03:01 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Координаты землетрясения: 45.977 с.ш. 83.039 в.д.

"Очаг землетрясения располагается на границе Китая и Казахстана в 576 км. на северо-восток от г. Алматы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее землетрясение на территории Таджикистана зарегистрировали казахстанские сейсмологи.