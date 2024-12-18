Землетрясение произошло в 576 км от Алматы
Координаты землетрясения: 45.977 с.ш. 83.039 в.д.
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
176Фото: ren.tv
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 18 декабря 2024 г. в 03:01 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Координаты землетрясения: 45.977 с.ш. 83.039 в.д.
"Очаг землетрясения располагается на границе Китая и Казахстана в 576 км. на северо-восток от г. Алматы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее землетрясение на территории Таджикистана зарегистрировали казахстанские сейсмологи.