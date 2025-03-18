Землетрясение произошло в 500 км от Алматы
Эпицентр находился на территории Китая.
Сегодня, 09:49
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Сегодня, 09:49Сегодня, 09:49
130Фото: iStock
18 марта 2025 года в 01:52 по времени Астаны Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан зафиксировал землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Эпицентр находился на территории Китая, в 500 км на северо-восток от Алматы.
Географические координаты землетрясения: 44,417° северной широты и 82,900° восточной долготы.
Информации о том, было ли землетрясение ощущаемо на территории Казахстана, на данный момент нет.
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