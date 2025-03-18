18 марта 2025 года в 01:52 по времени Астаны Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан зафиксировал землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр находился на территории Китая, в 500 км на северо-восток от Алматы.

Географические координаты землетрясения: 44,417° северной широты и 82,900° восточной долготы.

Информации о том, было ли землетрясение ощущаемо на территории Казахстана, на данный момент нет.