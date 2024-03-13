Землетрясение произошло в 500 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 13 марта 2024г. в 11 час 49 мин 12 сек Алматинского времени (13 марта 2024г. в 06 час 49 мин 12 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

По информации сейсмологов, на территории Казахстана подземные толчки не ощущались.