Землетрясение произошло в 500 км от Алматы
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
157Фото: baigenews.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 13 марта 2024г. в 11 час 49 мин 12 сек Алматинского времени (13 марта 2024г. в 06 час 49 мин 12 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
По информации сейсмологов, на территории Казахстана подземные толчки не ощущались.
"Эпицентр землетрясения расположен в 522 км на юго-запад от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9, магнитуда MPV 4.5, координаты эпицентра 38.79° с.ш. 74.76° в.д., глубина 0 км", - говорится в сообщении.
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