Землетрясение произошло в 442 км от Алматы
Сегодня, 14:58
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Сегодня, 14:58Сегодня, 14:58
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Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 февраля 2025 года в 12:38 по времени Астаны зарегистрировал землетрясение, передаёт BaigeNews.kz
Координаты землетрясения: 41,023 северной широты, 81,370 восточной долготы.
“Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 442 км на юго-восток от Алматы”, - проинформировали сейсмологи.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
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