Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 февраля 2025 года в 12:38 по времени Астаны зарегистрировал землетрясение, передаёт BaigeNews.kz

Координаты землетрясения: 41,023 северной широты, 81,370 восточной долготы.

“Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 442 км на юго-восток от Алматы”, - проинформировали сейсмологи.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.