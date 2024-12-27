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Землетрясение произошло в 277 км от Алматы

Магнитуда составила 4.4.

Сегодня, 10:07
АВТОР
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news.rambler.ru Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07
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Фото: news.rambler.ru

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований сообщил о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 декабря 2024 г. в 07 час 34 мин 13 сек по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение. координаты землетрясения: 40.767 с.ш. 77.590 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 277 км. на юго-восток от г. Алматы", - говорится в сообщении сейсмологов.

Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=10.2.

Напомним, ранее землетрясение произошло в 576 км от Алматы.

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