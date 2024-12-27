Землетрясение произошло в 277 км от Алматы
Магнитуда составила 4.4.
Сегодня, 10:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
142Фото: news.rambler.ru
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований сообщил о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 декабря 2024 г. в 07 час 34 мин 13 сек по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение. координаты землетрясения: 40.767 с.ш. 77.590 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 277 км. на юго-восток от г. Алматы", - говорится в сообщении сейсмологов.
Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=10.2.
Напомним, ранее землетрясение произошло в 576 км от Алматы.
Самое читаемое
- Азербайджан сделал заявление по авиакатастрофе в Актау
- Опубликован список погибших в авиакатастрофе казахстанцев
- СМИ накажут за публикацию видео с места авиакатастрофы близ Актау – Бозумбаев
- Штрафы, налоги и новый МРП: какие изменения ждут казахстанцев в 2025 году
- Самолёт упал под Актау: одной из неизвестных пострадавших установили гражданство