Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований сообщил о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 декабря 2024 г. в 07 час 34 мин 13 сек по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение. координаты землетрясения: 40.767 с.ш. 77.590 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 277 км. на юго-восток от г. Алматы", - говорится в сообщении сейсмологов.