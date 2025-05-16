В пятницу, 16 мая, в 05:12 по времени Астаны сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК зафиксировала подземные толчки, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана - примерно в 253 километрах к юго-востоку от Алматы. По данным специалистов, сейсмическая активность была зарегистрирована автоматически и оперативно подтверждена.

Несмотря на относительную близость к границе, на территории Казахстана толчки не ощущались. В ННЦСНИ МЧС подчеркнули, что угрозы населению и инфраструктуре нет.