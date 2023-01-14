Землетрясение произошло в 226 км от Алматы

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Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 13 января 2023г. в 18 час 31 мин 32 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Эпицентр землетрясения расположен в 226 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 44.44° с.ш. 79.15° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.