  • 3 Августа, 01:58
  • BAIGENEWS

Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Усть-Каменогорске

Сегодня, 01:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
110
Фото: pixabay.com

Сейсмические станции Казахстана 2 августа в 23:15 мин по времени Астаны зарегистрировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, эпицентр землетрясения был в 224 километрах от Усть-Каменогорска, где ощутимость составил 2-3 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Самое читаемое

Наверх