Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Усть-Каменогорске
Сегодня, 01:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
110Фото: pixabay.com
Сейсмические станции Казахстана 2 августа в 23:15 мин по времени Астаны зарегистрировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, эпицентр землетрясения был в 224 километрах от Усть-Каменогорска, где ощутимость составил 2-3 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.