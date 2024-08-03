Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Усть-Каменогорске

Сейсмические станции Казахстана 2 августа в 23:15 мин по времени Астаны зарегистрировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, эпицентр землетрясения был в 224 километрах от Усть-Каменогорска, где ощутимость составил 2-3 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.