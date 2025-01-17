В 22:08 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение в 220 км на северо-востоке от Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 17 января 2025 г. в 22 час 08 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 220 км на северо-востоке от города Алматы", - говорится в сообщении.

В городе Жаркент и селе Чунджа расчётная интенсивность составила 2 балла. По данным МЧС, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.