Землетрясение произошло в 207 км от Алматы
Угрозы для населения не было.
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24 марта 2025 года в 11:17 по времени Астаны сейсмологи зафиксировали подземные толчки на границе Казахстана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные ННЦСНИ МЧС РК.
Очаг землетрясения находился в 207 километрах к юго-востоку от Алматы. Колебания земли были зафиксированы приборами, однако их сила не достигла уровня, при котором люди могли бы почувствовать толчки. Специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований отметили, что угрозы для населения не было.
Жители Алматы и близлежащих населённых пунктов не заметили изменений в сейсмической активности, и сообщения о повреждениях или разрушениях не поступали. Тем не менее, специалисты продолжают внимательно отслеживать ситуацию, учитывая, что Казахстан находится в зоне сейсмической активности.
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