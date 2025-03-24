24 марта 2025 года в 11:17 по времени Астаны сейсмологи зафиксировали подземные толчки на границе Казахстана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные ННЦСНИ МЧС РК.

Очаг землетрясения находился в 207 километрах к юго-востоку от Алматы. Колебания земли были зафиксированы приборами, однако их сила не достигла уровня, при котором люди могли бы почувствовать толчки. Специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований отметили, что угрозы для населения не было.

Жители Алматы и близлежащих населённых пунктов не заметили изменений в сейсмической активности, и сообщения о повреждениях или разрушениях не поступали. Тем не менее, специалисты продолжают внимательно отслеживать ситуацию, учитывая, что Казахстан находится в зоне сейсмической активности.