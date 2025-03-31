31 марта в 12:25 по времени Астаны в районе Кыргызстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла, сообщили в сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Очаг подземных толчков находился в 178 километрах юго-западнее Алматы, на территории соседней страны, с координатами 42,416° с.ш. и 75,016° в.д.

Несмотря на ощутимую силу в эпицентре, в Казахстане сейсмическая активность не была замечена. По данным кыргызских сейсмологов, в эпицентре землетрясения сила колебаний достигала 4 баллов.

Напомним, землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи.