Землетрясение произошло в 178 км от Алматы
Угрозы для населения не было.
Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12Сегодня, 15:12
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31 марта в 12:25 по времени Астаны в районе Кыргызстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла, сообщили в сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
Очаг подземных толчков находился в 178 километрах юго-западнее Алматы, на территории соседней страны, с координатами 42,416° с.ш. и 75,016° в.д.
Несмотря на ощутимую силу в эпицентре, в Казахстане сейсмическая активность не была замечена. По данным кыргызских сейсмологов, в эпицентре землетрясения сила колебаний достигала 4 баллов.
Напомним, землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи.
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