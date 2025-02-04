Землетрясение произошло у берегов Курил
Тревога цунами не объявлялась.
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
177Фото: iStock
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано у побережья северных Курил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 4 февраля в 06.06. Эпицентр находился в Тихом океане в 134 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 19 километров", - рассказала она.
По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
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