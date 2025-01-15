Землетрясение произошло у берегов Бразилии
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
115Фото: Getty Images
В центре Срединно-Атлантического хребта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Геоологическую службу США (USGS).
К слову, сейсмическая активность произошла в 1 244 км к юго-западу от бразильского населенного пункта Акарау. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.