Землетрясение произошло рядом с Алматы

Землетрясение зарегистрировала сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 13 сентября в 18:44 в 30 километрах от села Каратурук Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр расположен в 90 километрах на восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района.

Энергетический класс землетрясения 8.7.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 43.43° с.ш. 77.97° в.д.

Глубина 20 килоетров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащиту, прокуратуру и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Спасатели напомнили о порядке действий при землетрясении: