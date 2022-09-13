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Землетрясение произошло рядом с Алматы
Землетрясение зарегистрировала сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 13 сентября в 18:44 в 30 километрах от села Каратурук Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Эпицентр расположен в 90 километрах на восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района.
Энергетический класс землетрясения 8.7.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 43.43° с.ш. 77.97° в.д.
Глубина 20 килоетров.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащиту, прокуратуру и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Спасатели напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проёме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи;
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
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