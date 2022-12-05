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рixabay Сегодня, 07:40
268
Сегодня, 07:40
268
Фото: рixabay

Землетрясение произошло под Алматы

В 116 километрах от Алматы в селе Саты произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Эпицентр землетрясения расположен в 741 км на запад от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.38° с.ш. 67.78° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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#землетрясение #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:40
268
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