В 16 километрах к юго-западу от итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, передаёт BaigeNews.kz. Сейсмособытие было зафиксировано 13 марта Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC).

Эпицентр находился на глубине 10 км, а сам город Неаполь, в котором проживает около 959 тысяч человек, почувствовал подземные толчки. Однако, по последним данным, информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.