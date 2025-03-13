  • 13 Марта, 11:38
  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло около Неаполя

Информации разрушениях пока не поступало.

Сегодня, 11:28
АВТОР
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Землетрясение произошло около Неаполя Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28
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В 16 километрах к юго-западу от итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, передаёт BaigeNews.kz. Сейсмособытие было зафиксировано 13 марта Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC).

Эпицентр находился на глубине 10 км, а сам город Неаполь, в котором проживает около 959 тысяч человек, почувствовал подземные толчки. Однако, по последним данным, информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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