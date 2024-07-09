Землетрясение произошло ночью в Алматы
Сегодня, 08:05
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Сегодня, 08:05Сегодня, 08:05
255Фото: Кубань 24
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