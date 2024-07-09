  • 9 Июля, 09:24
  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло ночью в Алматы

Сегодня, 08:05
АВТОР
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Кубань 24 Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05
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Фото: Кубань 24
Землетрясение силой четыре балла ощутили жители Алматы, передаёт BaigeNews.

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