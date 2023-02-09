Землетрясение произошло неподалёку от Алматы

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Сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"13 сентября в 18:44 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 90 километров на восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области (в 30 километрах от села Каратурук)" - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 8.7.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 43.43° с.ш. 77.97° в.д.

Глубина 20 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.