Землетрясение произошло неподалеку от Алматы
Без ощутимости.
Сегодня, 11:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
230Фото: Global Look Press/Anton Luhr
Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 3 марта в 11:05 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Эпицентр расположен в 122 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Координаты эпицентра 42.155º с.ш. 76.487º в.д. Глубина 15 км.
Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.3.
Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64): нет.
Самое читаемое
- Франция, Великобритания и Украина подготовят план перемирия для Трампа
- Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
- Даурен Абаев рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
- 13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме
- Асу Алмабаев потерпел поражение в историческом поединке UFC