Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 3 марта в 11:05 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр расположен в 122 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Координаты эпицентра 42.155º с.ш. 76.487º в.д. Глубина 15 км.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.3.

Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64): нет.