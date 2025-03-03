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Землетрясение произошло неподалеку от Алматы

Без ощутимости.

Сегодня, 11:48
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Global Look Press/Anton Luhr Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: Global Look Press/Anton Luhr

Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 3 марта в 11:05 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.✔️

Эпицентр расположен в 122 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Координаты эпицентра 42.155º с.ш. 76.487º в.д. Глубина 15 км.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.3.

Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64): нет.

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