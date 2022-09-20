Землетрясение произошло неподалеку от Алматы

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Сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение на на территории Кегенского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки произошли в 15:53. Эпицентр землетрясения расположен в 143 километрах на юго-востоке от Алматы и в пяти километрах от села Жаланаш.

Энергетический класс землетрясения 9.2.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 78.66° в.д.

Глубина 10 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащиту, прокуратуру и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.