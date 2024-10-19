Землетрясение произошло недалеко от границы Казахстана с Узбекистаном

Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 669 километрах от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 октября 2024 года в 01:32 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Узбекистана в 669 километрах на юго-запад от города Алматы", — говорится сообщении оперативного дежурного.

Отмечается, что на территории Казахстана подземные толчки были неощутимыми. А вот узбекистанские сейсмологи сообщили о землетрясении с эпицентром в 30 км от Ташкента мощностью в два балла.