Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана сообщил о землетрясении, зарегистрированном 4 мая в 11:45 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки были зафиксированы сетью сейсмических станций. По данным специалистов, эпицентр находился на территории Китая — в 477 километрах к юго-востоку от Алматы. Координаты землетрясения: 41.670° северной широты и 82.310° восточной долготы.

Информации об ощутимости землетрясения на территории Казахстана не поступало.