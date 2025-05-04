Землетрясение произошло недалеко от границы Казахстана с Китаем
Подземные толчки регистрировались на территории КНР.
Сегодня, 12:52
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Сегодня, 12:52Сегодня, 12:52
99Фото: mk.ru
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана сообщил о землетрясении, зарегистрированном 4 мая в 11:45 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Подземные толчки были зафиксированы сетью сейсмических станций. По данным специалистов, эпицентр находился на территории Китая — в 477 километрах к юго-востоку от Алматы. Координаты землетрясения: 41.670° северной широты и 82.310° восточной долготы.
Информации об ощутимости землетрясения на территории Казахстана не поступало.
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