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pixabay.com Сегодня, 16:58
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Фото: pixabay.com

Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение на на территории Кегенского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки произошли в 15:53. Эпицентр землетрясения расположен в 143 километрах на юго-восток от Алматы и в пяти  километрах от села Жаланаш.

Энергетический класс землетрясения 9.2.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 78.66° в.д.
Глубина 10 километров.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащиту, прокуратуру и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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#землетрясение #происшествия #Алматы
Сегодня, 16:58
114
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