Землетрясение произошло на юге Казахстана
Информации о пострадавших не поступало.
Сегодня, 08:29
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Сегодня, 08:29Сегодня, 08:29
138Фото: iStock
12 марта в 06:15 сейсмическая сеть ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Эпицентр находился в 684 километрах на юго-запад от Алматы, всего в 16 километрах от села Абай в Келесском районе Туркестанской области, на территории соседнего Узбекистана.
По данным о ощущениях, расчетная интенсивность составила: в селе Абай, Келесский район - 3.0 балла, в городе Сарыагаш, Сарыагашский район - 3.0 балла.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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