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  • Землетрясение произошло на территории Китая, в 282 километрах от Алматы
скриншот с Google-карты Сегодня, 08:12
197
Сегодня, 08:12
197
Фото: скриншот с Google-карты

Землетрясение произошло на территории Китая, в 282 километрах от Алматы

Сейсьмологи зарегистрировали землятресение с эпицентром в 282 километрах от Алматы, на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, энергетический класс землетрясения —  9.6.

"11 декабря в 01:22 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 282 километрах на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 40.80° северной широты 77.98° восточной долготы. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости нет", — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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#землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:12
197
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