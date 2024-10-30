Землетрясение произошло на Иссык-Куле
Сегодня, 12:39
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Сегодня, 12:39Сегодня, 12:39
112Фото: kuban24.tv
Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Иссык-Кульской области Кыргызстана сегодня, 30 октября, в 01.35 ночи по местному времени, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана,в 10 км к юго- востоку от села Ананьево, в 57 км от города Каракол.
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