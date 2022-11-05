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Сегодня, 10:38
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Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана
Эпицентр расположен в 683 километрах к западу от Алматы.
На границе Казахстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
По данным сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК оно произошло 5 ноября в 6:08 по алматинскому времени.
"Эпицентр землетрясения расположен в 683 километрах на запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 69.02° в.д. Глубина 15 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".
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