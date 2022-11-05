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ngs.ru Сегодня, 10:38
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Фото: ngs.ru

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана

Эпицентр расположен в 683 километрах к западу от Алматы.

На границе Казахстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

По данным сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК оно произошло 5 ноября в 6:08 по алматинскому времени.

"Эпицентр землетрясения расположен в 683 километрах на запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 69.02° в.д. Глубина 15 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

 

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#землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:38
259
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