В ночь на 11 марта 2025 года, в 01:26 по времени Астаны, сеть сейсмических станций ТОО “ННЦСНиИ” МЧС РК зафиксировала землетрясение на границе Казахстана и Китая, эпицентр которого оказался в Панфиловском районе Жетысуской области, неподалеку от города Жаркент, передаёт BaigeNews.kz. По данным расчетов, сила толчков составила 2 балла. К счастью, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

В ответ на сейсмическую активность специалисты АГЭТУ “Казселезащита” провели тщательный мониторинг состояния гидротехнических сооружений, рек и территорий, подверженных риску оползней и селей. Также были проверены объекты жизнеобеспечения. Повреждений обнаружено не было, и инфраструктура продолжает работать в обычном режиме.