Землетрясение произошло близ Алматы
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Землетрясение произошло близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Толчки зарегистрированы в 23:23 по времени Астаны. Сообщается, что очаг землетрясения располагался в 88 км на север от Алматы. Расчётная интенсивность в Конаеве составила 3 балла, в городе Алатау и селе Курты – 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Специалисты АГЭТУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков, а также визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – сообщили в МЧС.
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