Землетрясение произошло близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Толчки зарегистрированы в 23:23 по времени Астаны. Сообщается, что очаг землетрясения располагался в 88 км на север от Алматы. Расчётная интенсивность в Конаеве составила 3 балла, в городе Алатау и селе Курты – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Специалисты АГЭТУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков, а также визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.