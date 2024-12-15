  • 16 Декабря, 00:46
  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло близ Алматы

Вчера, 23:47
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:47
Вчера, 23:47
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Землетрясение произошло близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Толчки зарегистрированы в 23:23 по времени Астаны. Сообщается, что очаг землетрясения располагался в 88 км на север от Алматы. Расчётная интенсивность в Конаеве составила 3 балла, в городе Алатау и селе Курты – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Специалисты АГЭТУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков, а также визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – сообщили в МЧС.

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