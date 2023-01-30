Землетрясение произошло близ Алматы

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Сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"30 января в 12:36 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 112 километрах на север от Алматы на территории Алматинской области (в 37,7 километрах от Конаева). Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.9. Глубина 10 километров. Сведений об ощутимости нет", - сообщили в ДЧС Алматинской области.

Оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.